Trasportava droga su un furgone, giovane arrestato dalla Polizia di Stato di Brescia

giovedì, 28 marzo 2024

Brescia – La Polizia di Stato di Brescia intensifica ulteriormente i controlli del territorio della provincia, al fine di prevenire i fenomeni criminosi connessi ai traffici di droga.

Nell’ambito di tali attività, nell’ultimo fine settimana, pers onale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della questura di Brescia ha svolto mirati controlli indirizzati su movimenti di veicoli aziendali e mezzi d’opera recanti targhe di stati esteri che erano stati notati interessati da sospette e riservate manovre in zone industriali della provincia bresciana, evidentemente idonea a fungere da snodo infrastrutturale o base logistica anche di attività potenzialmente illecite.

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno proceduto a fermare e controllare un furgone con targa straniera, condotto da un giovane cittadino bosniaco, sconosciuto agli uffici di polizia italiani.

Sul mezzo, in transito nella bassa bresciana, abilmente occultati dietro un carico lecito di patatine, sono stati rinvenuti 14 scatoloni contenenti quasi 100 kg di marijuana, suddivisa in buste di plastica termosaldate.

L’uomo, incensurato, è stato arrestato e tradotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Procura distrettuale della Repubblica di Brescia, che dirige le relative indagini, ha chiesto ed ottenuto, dopo la convalida dell’arresto in flagranza, la sottoposizione dell’uomo alla misura della custodia cautelare in carcere.