Tragedie in montagna: alpinista muore sul Cimon della Bagozza, una vittima al Maniva

sabato, 27 gennaio 2024

Lozio (Brescia) – Due vittime in poche ore sulle montagne del Bresciano: il primo ha perso la vita sul Cimon della Bagozza, il secondo al Maniva.

Un escursionista Maurizio B., 54enne di Bagnolo Mella, è precipitato poco dopo le 14 mentre scendeva dal versante bresciano dal Cimon della Bagozza, in Comune di Lozio. Secondo quanto finora ricostruito dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, intervenuto per il recupero, l’escursionista sarebbe scivolato su un masso, quindi caduto per decine di metri e morto sul colpo. Sul posto, oltre al Sagf, Soccorso Alpino, l’elisoccorso di Brescia che ha sta effettuando il recupero della salma e trasportata alla camera mortuaria all’ospedale di Esine. Aperta un’inchiesta per far luce sull’incidente montano.

Nella zona del Maniva, in Comune di Collio: il corpo senza vita di un alpinista è stato trovato a metà pomeriggio da alcuni escursionisti, sul posto il Soccorso Alpino Bresciano, il cadavere è stato recuperato e trasportato alla camera mortuaria del paese delle Val Trompia. In corso indagini per ricostruire l’accaduto.