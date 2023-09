Tragedia sull’Ortles: cadono dalla via normale, due alpinisti morti

domenica, 3 settembre 2023

Solda (Bolzano) – Nuova tragedia in montagna: due alpinisti sono morti sull’Ortles e altri due sono rimasti feriti. La tragedia è avvenuta sulla “via normale”, con il gruppi di sei alpinisti, partiti da Solda (Bolzano) diretti verso la vetta. Le vittime sono un 46enne, originario della Romania e residente da anni a Vicenza, e un turista tedesco di 35 anni.

Secondo la prima ricostruzione il gruppo di sei alpinisti non erano legati e procedevano lungo la salita in fila indiana, quando per la neve fresca, uno di loro ha perso l’appiglio e nella caduta ha trascinato con se gli altri alpinisti. Il tedesco e l’italiano non hanno potuto frenare la caduta e sono precipitati lungo il pendio di alcune centinaia di metri morendo sul colpo, altri due hanno riportato traumi e sono stati soccorsi da tre elicotteri Elisondri, Pelikan (foto credit Heli) e Guardia di finanza, gli uomini del soccorso alpino di Solda, coordinati da Olaf Reinstadler, e trasportati in ospedale.

Le due salme trasportate a Solda, la Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla tragedia. Sotto choc gli altri componenti della comitiva accompagnati a valle.