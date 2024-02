Tragedia sull’ex statale 42 a Sovere: 35enne travolto e ucciso da un’auto

lunedì, 5 febbraio 2024

Sovere (Bergamo) – Un pedone investito e ucciso mentre attraversava l’ex statale 42. L’incidente è avvenuto in un punto buio nella zona industriale di Sovere: la vittima è un 35enne residente in zona.

Attorno alle 18:30 due persone, una 26enne e il 35enne sono stati investiti da una vettura, che in base alle prime ricostruzioni, viaggiava ad alta velocità. Il 35enne è stata sbalzato sull’altra corsia e investito da un’altra vettura ed è deceduto sul colpo per le ferite riportate.

La 26enne è rimasta ferita, soccorsa e trasportata in ospedale. Sul posto l’automedica del 118 e l’ambulanza di BluLovere, la Polizia stradale che ha effettuato i rilievi sulla dinamica dell’incidente.