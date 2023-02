Tragedia sulla statale 42, l’ultimo saluto ad Angelo Zenoni

sabato, 18 febbraio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Grande cordoglio in Valle Camonica e Valle Cavallina per il decesso di Angelo Zenoni (nella foto) autotrasportatore, dipendente della Bertoni Trasporti di Endine, 55 anni, che viveva con la compagna Lory a Ranzanico (Bergamo). L’autotrasportatore ha perso la vita ieri all’alba sulla statale 42 al confine tra Endine Gaiano e Ranzanico. Secondo la ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, il mezzo pesante che trasportava bottiglie d’acqua si è ribaltato e per l’autista non c’è stato scampo. E’ rimasto schiacciato nell’abitacolo e l’equipe medica non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne.

Dopo gli accertamenti la Procura di Bergamo ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura e la salma di Angelo Zenoni è stata ricomposta nella camera mortuaria del cimitero di Endine Gaiano, per poi essere trasferita nella sala del commiato di Corna di Darfo. Domani – domenica 19 febbraio, alle 16 nella chiesa di Santa Maria a Darfo si terranno i funerali. Oltre alla compagna Lory con cui viveva da un paio d’anni a Ranzanico, il camionista lascia nel dolore anche la mamma Rosina e il fratello Silvio.