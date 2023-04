Tragedia sulla statale 42 del Tonale: muore autista e una donna ferita gravemente

martedì, 18 aprile 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Una vittima e una persona ferita gravemente. E’ il bilancio del drammatico incidente sulla statale 42 del Tonale, al confine tra Darfo Boario Terme ed Esine.

Nello schianto tra due vetture ha perso la vita una donna di origine romena di 52 anni ed è rimasta ferita gravemente una 38enne, residente in zona e ricoverata agli Spedali Civili di Brescia.

Sul posto sono intervenuti Camunia Soccorso con due ambulanze e il responsabile Raffaello Colombo, l’automedica, l’elisoccorso da Brescia, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Breno con il comandante Maresciallo Capo Devis Kaswalder e i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme con due mezzi.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile per chiarire la dinamica di quanto accaduto. All’origine potrebbe esserci stato un malore da parte della conducente di un’auto. La statale 42 è rimasta chiusa per consentire l’intervento dei soccorritori e si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni.