Tragedia sul pizzo Badile, escursionista precipita e muore sul colpo

mercoledì, 18 ottobre 2023

Cimbergo (Brescia) – Tragedia sul pizzo Badile, escursionista 66enne è precipitato per più di 150 metri ed è morto sul colpo. Il 66enne, in compagnia di un amico, aveva posteggiato l’auto a Cimbergo e da lì i due avevano percorso il sentiero che porta al pizzo Badile.

Nel pomeriggio, durante la discesa, ad una quota di duemila metri il 66enne è precipitato e non ha avuto scampo. Le operazioni di recupero della salma e del suo compagno d’escursione, sotto choc, sono difficoltose per la presenza della nebbia bassa: l’elisoccorso di Areu non ha potuto raggiungere la zona, mentre i tecnici del Soccorso Alpino di Breno e della Media Valle, del Sagf della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco a piedi hanno raggiunto la zona dove è accaduto l’incidente montano ea piedi con la portantina stanno trasportando a valle la salma dell’escursionista.

Red. Cro.