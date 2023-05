Tragedia sul lavoro in Val Gardena: operaio precipita da funivia e muore

giovedì, 18 maggio 2023

Ortisei (Bolzano) – Tragedia sul lavoro in Val Gardena. Durante la manutenzione della funivia Seceda un operaio – Mirco Balzano, 48 anni, che stava lavorando alla cabina della funivia è precipitato per circa 60 metri e non ha avuto scampo.

Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine durante la manutenzione la cabina si sarebbe spostata e la corda che legava l’operaio si è spezzata, con il 48enne che è precipitato nel vuoto e deceduto sul colpo. L’allarme è stato lanciato da un collega di lavoro e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ortisei (Bolzano), il soccorso alpino della Guardia di finanza di Vipiteno, il soccorso alpino della val Gardena e l‘elisoccorso Pelikan 1 (foto © Heli) con l’equipe medica che ha constatato il decesso del 48enne. Al vaglio anche le misure di sicurezza adottate durante le opere di manutenzione.