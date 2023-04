Tragedia sul lavoro a San Felice del Benaco, morto 65enne

lunedì, 17 aprile 2023

San Felice del Benaco (Brescia) – Tragedia sul lavoro a San Felice del Benaco (Brescia). Un 65enne è deceduto in mattinata, precipitando da una impalcatura per la ristrutturazione di un’abitazione a San Felice del Benaco. Durante gli interventi di manutezione, e per cause al vaglio delle forze dell’ordine, il 65enne è precipitato ed ha riportato traumi che hanno provocato il decesso.

Sul posto i tecnici di Ats, i medici e gli infermieri del 118 con l’eliambulanza giunta da Brescia, che hanno cercato senza esito di rianimare il 65enne. La Procura di Brescia ha aperto un fasciciolo, le indagini sono affidate ai carabineri.