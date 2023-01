Tragedia sul lavoro a Rodengo Saiano, muore camionista 64enne

venerdì, 20 gennaio 2023

Rodengo Saiano (Brescia) – Drammatico infortunio a Rodengo Saiano (Brescia): camionista di 64 anni colpito da lamiere di alluminio che stava scaricando dal mezzo pesante, muore sul colpo.

L’incidente è accaduto in mattinata allo stabilimento Metra. Sul posto sono giunte due ambulanze, l’automedica, con i sanitari che hanno constatato il decesso del 64enne, i carabinieri e i tecnici di Ats. La vittima è un autotrasportatore serbo di 64 anni. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, per ricostruire quanto accaduto e dei tecnici di Ats per verificare se sono state poste in essere tutte misure di sicurezza.