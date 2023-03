Tragedia sul Bondone, Cologne piange Gianluigi Brenna

domenica, 19 marzo 2023

Cologne (Brescia) – Cordoglio a Cologne e nel Bresciano per Gianluigi Brenna, 66 anni, ingegnere, morto sul Bondone mentre praticava scialpinismo. Era partito dal Bresciano con quattro amici e mentre stava salendo verso il Cornetto del Bondone è precipitato per 200 metri. Immediata chiamata al 112. Sul posto, a circa duemila metri di quota del monte Bondone, in provincia di Trento, è arrivato l’elicottero del 118 Trentino Emergenza e l’equipe medica ha constatato il decesso di Gianluigi Brenna.

Il noto professionista, nato a Milano 66 anni fa, sposato lascia moglie e ai tre figli. In tanti hanno espresso vicinanza alla famiglia.