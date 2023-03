sabato, 25 marzo 2023

Salò (Brescia) – Tragedia nelle acque del Garda. Il clima primaverile era invitante e un turista, 39 anni, originario della Campania, si è tuffato nelle acque del lago di Garda a Salò (Brescia) e non è più riemerso.

Il 39enne si è tuffato in località Le Sirene di Salò, si è trovato in difficoltà ed è stato soccorso e trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia in gravissime condizioni, dove è spirato nella notte.