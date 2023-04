Tragedia in Val Venosta, due morti sotto una valanga

domenica, 2 aprile 2023

Resia – Tragedia sulle montagne della Val Venosta. Due escursionisti hanno perso la vita in mattinata, travolti da una valanga in Vallelunga. Si tratta di una 46enne di Curon e un 67enne di San Valentino. I loro corpi sono stati recuperati dagli uomini del Soccorso alpino nella zona di Resia: facevano parte di un gruppo di scialpinisti dell’Alto Adige. Un terzo componente del gruppo, un 27enne di Sluderno, è stato estratto in ipotermia e portato in elicottero all’ospedale San Maurizio di Bolzano, in gravi condizioni.

Gli altri quattro scialpinisti non sarebbero stati travolti completamente dalla valanga e avrebbero riportato lievi feriti.