Tragedia in Val Gerola, 76enne cade in un dirupo e muore sul colpo

venerdì, 11 agosto 2023

Rasura (Sondrio) – Nuova tragedia nei boschi della Valtellina: cercatore di funghi, 76enne, precipita in un dirupo e muore sul colpo. L’allarme è scattato in serata a Rasura, in Val Gerola: il pensionato, uscito per una passeggiata e la ricerca di funghi, non ha fatto rientro, quindi sono scattate le ricerche da parte del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di finanza) di Sondrio, tecnici della Stazione di Morbegno della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna del Soccorso Alpino, vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno ed elisoccorso dalla centrale di Caiolo.

L’equipe medica ha constatato il decesso del 76enne. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso del 76enne e non è escluso il malore e la successiva caduta in un dirupo.