Tragedia in un cantiere di Valdidentro, muore 51enne

venerdì, 22 marzo 2024

Valdidentro (Sondrio) – Tragedia in un cantiere di Valdidentro: geometra di 51 anni schiacciato da travi in legno di oltre 3 quintali muore sul colpo. L’allarme è scattato in mattinata e sul posto sono giunti un’ambulanza, un’automedica, i carabinieri della Stazione di Bormio e i tecnici di Ats della Montagna, per i rilievi sulla dinamica dell’infortunio mortale.

I sanitari hanno constatato sul posto il decesso del 51enne, originario del Milanese, travolto dalle travi di legno scivolate da un camion all’interno di un cantiere. Secondo una prima ricostruzione le cinghie di bloccaggio si sono allentate ed hanno travolto il 51enne, non lasciandogli scampo.