Tragedia: giovane si schianta in auto e muore sul colpo a Lana

venerdì, 9 febbraio 2024

Lana (Bolzano) – Tragedia sulle strade dell’Alto Adige: un giovane di 33 anni, originario della Toscana, ha perso la vita schiantandosi con l’auto contro il guard-rail. L’incidente è accaduto sulla corsia nord della MeBo, all’altezza dell’uscita di Lana-Postal. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, da una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo, è finito contro il guard-rail e non ha avuto scampo.

Il conducente è morto sul colpo e vani sono stati i soccorsi portati immediatamente dall’equipe medica giunta con l’ambulanza della Croce Bianca e dai volontari dei Vigili del Fuoco volontari di Lana. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi dell’incidente mortale.