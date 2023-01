Tragedia di Iseo: ultimo saluto a Federico, due autisti indagati

lunedì, 9 gennaio 2023

Iseo (Brescia) – Ultimo saluto a Federico Doga (nella foto), 16 anni, lo studente di terza liceo al Falcone di Bergamo e atleta del rugby Rovato travolto da due auto e ucciso sabato sera in via Roma a Iseo (Brescia). Questa mattina al liceo Falcone di Bergamo i compagni di classi hanno ricordato Federico e sul suo banco è stato posto un mazzo di fiori. “E’ un momento straziante per tutti noi”, hanno detto. I funerali alle 15 nella chiesa parocchiale di Commezzano.

Intanto gli inquirenti stanno indagando sull’incidente stradale e la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e i conducenti – risultati negativi al test – sono stati iscritti nel registro degli indagati. Gli agenti della Polizia Stradale di Iseo dovranno accertare le responsabilità. Da quanto finora ricostruito sembrerebbe che Federico stesse attraversando via Roma, distante dalle strisce pedonali, ma tutto dovrà ancora essere acceertato, quando è stato travolto dalla Punto con alla guida un 39enne residente a Iseo, mentre sulla seconda auto, Bmw, alla guida c’era un 49enne di Villongo.

Grande il cordoglio e i messaggi sui social, il rugby Rovato lo ricorda così: “In un terribile incidente stradale ha perso la vita il nostro giovane atleta Federico Doga. Ci stringiamo in un forte abbraccio ai genitori Chiara e Daniele. Non ci sono le parole. Riposa in pace Federico”.