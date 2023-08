Tragedia di Chiesa Valmalenco: nei guai i sindaci dal 2001 al 2020

giovedì, 3 agosto 2023

Chiesa Valmalenco (Sondrio) – La Procura di Sondrio ha chiuso le indagini sulla frana del 12 agosto 2020 a Chiareggio di Chiesa Valmalenco (Sondrio) che provocò il decesso di tre persone, tra cui una bambina, e il ferimento di altre due che vede coinvolti le persone che hanno ricoperto la carica dal 2001 al 2020.

Secondo le indagini della Procura di Sondrio, guidata da Piero Basilone, condotte dai carabinieri con la consulenza di esperti, la causa della frana e dalle conseguenze sulle vite umane, sarebbe da ricercare nella mancata adozione di azioni necessarie e utili ad una mitigazione del rischio per la pubblica incolumità presente su un’opera viaria, il ponte sul torrente Nevasco, collocata in una zona a rischio. La Procura di Sondrio contesta ora violazioni ed omissioni ai sindaci che dal 2001 al 2020 hanno ricoperto la carica. Oltre a Renata Petrella, attuale sindaco e primo cittadino in carica all’epoca della tragedia, sono indagati Fabrizio Zanella, sindaco dal 1998 al 2003, Christian Pedrotti, in carica dal 2003 al 2008 e Miriam Longhini, sindaco dal 2008 al 2018. Con la chiusura delle indagini, i quattro amministratori hanno 15 giorni di tempo per presentare memorie, poi la Procura deciderà su un’eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

di A. Pa.