Tragedia all’alba a Samolaco: trovato morto 56enne

domenica, 28 maggio 2023

Samolaco (Sondrio) – Trovato all’alba in via Poiat a Samolaco (Sondrio) privo di vita il 56enne che era uscito ieri per andare a lavorare nei campi e non aveva fatto ritorno a casa. I familiari hanno atteso invano e poi hanno iniziato le ricerche che, purtroppo, all’alba hanno avuto il tragico epilogo. Vicino al tratto è stato trovato privo di vita. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Chiavenna per chiarire le cause del decesso.

L’equipe medica del 118 ha constato il decesso del 56enne. La salma è stata trasportata all’obitorio. La Procura di Sondrio ha aperto un fascicolo per far luce sulla vicenda e potrebbe essere disposta l’autopsia per avere un quadro completo sulla tragedia.