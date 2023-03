Tragedia alla stazione di Berbenno, escluso il gioco tra ragazzini

mercoledì, 15 marzo 2023

Sondrio – All’origine della tragedia alla stazione di San Pietro Berbenno (Sondrio) sarebbe stata la fretta nell’attraversare i binari della linea ferroviaria senza utilizzare il sottopassaggio che era a poca distanza. Sono le prime risposte che giungono dalla indagini sulla morte dei due ragazzi, Meriton Ajeti, 15 anni, originario del Kosovo, e Manuel Gabriel Tejada Reyes, 17 anni, nato a Gallarate, entrambi residenti a Sondrio.

I due sono stati travolti dal treno in transito: la Procura di Sondrio, con il Procuratore Piero Basilone e dal Pm Chiara Costagliola, ha acquisito un filmato delle telecamere che esclude le cause del decesso per un gioco, il noto “challenge”, sfida in voga tra adolescenti che aspettano un treno in transito e attraversano i binari all’ultimo momento. Gli inquirenti hanno consegnato un video che non lascerebbe dubbi sul fatto che si sia trattato di una imprudenza. Le indagini proseguono, sulla base anche delle testimonianze raccolte.