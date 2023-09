Tragedia al largo di Zambrone, muore l’altoatesina Elisabeth Fuchs

sabato, 9 settembre 2023

Silandro (Bolzano) – Lutto in Alto Adige per la morte di Elisabeth Fuchs, 57enne, residente a Silandro, morta durante la vacanza in Calabria.

La 57enne era su una imbarcazione quando è caduta in acqua e, secondo la prima ricostruzione, è stata travolta da un motoscafo. L’altoatesina si trovava al largo di Zambrone, in provincia di Vibo Valentia, con il marito che ha subito lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i soccorritori e la Capitaneria di porto che ha avviato le indagini. Il magistrato di turno ha disposto accertamenti e l’autopsia per stabilire le cause.

Grande il cordoglio a Laces, dove era originaria Elisabeth Fuchs e a Silandro dove viveva con il marito.

di A. C.