Tragedia a Temù, 61enne cade contro muretto e muore sul colpo

mercoledì, 20 marzo 2024

Temù (Brescia) Tragedia a Temù nel tardo pomeriggio: un 61enne, originario della provincia di Bergamo, che frequentava nel tempo libero il paese dell’Alta Valle Camonica è morto per il trauma riportato in una caduta.

Dimitri Milesi stava trasportando un frigorifero in casa percorrendo un vicolo laterale a via Roma, quando avrebbe perso l’equilibro e nella caduta ha picchiato la testa contro un muretto, morendo sul colpo. Vani l’intervento e i soccorsi dell’equipe medica del 118 giunta con un’ambulanza degli “Amici” di Ponte di Legno e l’elisoccorso dalla centrale operativa di Brescia. I sanitari hanno constatato il decesso sul posto. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del casa. La tragedia ha scosso la comunità di Temù con messaggi di cordoglio.