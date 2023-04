Tragedia a Pergine Valsugana: trovate morte madre e figlia

sabato, 1 aprile 2023

Pergine Valsugana (Trento) – Ritrovate prive di vita madre e figlie. Tragedia della solitudine in un appartamento di via Petrarca a Pergine Valsugana (Trento) dove sono stati ritrovati in avanzato stato di decomposizione i cadaveri di Filomena Antonacci, 82 anni, e Franca Bernabè, 55 anni.

L’allarme è stato dato dai vicini di casa. Sotto choc la comunità della Valsugana: secondo i primi accertamenti delle Scientifica e del medico legale la figlia sarebbe morta tre settimane fa, mentre la mamma, che era seguita, sarebbe deceduta due settimane fa. La Procura di Trento ha aperto un fascicolo e sono stati disposti accertamenti per chiare le cause.