Tragedia a Levico: pilota di deltaplano si schianta al suolo e muore

sabato, 14 ottobre 2023

Levico (Trento) – Tragedia a Levico: il pilota di 40 anni si è schiantato con il deltaplano in fase di atterraggio e non c’è stato nulla da fare. L’incidente è accaduto una manciata di minuti dopo le 14, quando in fase di atterraggio il 40enne si è schiantato al suolo a Barco di Levico. Era partito dalla base di Vetriolo, comoda da raggiungere per trentini e turisti.

Sono intervenuti i soccorritori: l’equipe medica del 118 di Trentino Emergenza con ambulanza ed elisoccorso e i vigili del fuoco. I medici hanno cercato di rianimare il pilota, ma è deceduto prima di essere portato in ospedale.