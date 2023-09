Tragedia a Desenzano del Garda, muore travolto da un treno: linea bloccata

venerdì, 8 settembre 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Tragedia a Desenzano del Garda (Brescia) con un 53enne travolto da un treno nella stazione attorno alle 15. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia Stradale, anche gli operatori sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Soccorso anche un testimone 40enne, sotto shock. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Per la rimozione del cadavere si aspetta l’autorizzazione del magistrato: disagi sulla linea ferroviaria, bloccata la circolazione con ripercussioni possibili anche su convogli successivi in transito nelle stazioni di Brescia, Milano e di Verona.