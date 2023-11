Tragedia a Brescia: morti donna di 39 anni e un uomo di 57

venerdì, 10 novembre 2023

Brescia – Tragedia a Brescia: morta coppia bresciana, lei 39enne, lui 57enne. Da alcuni mesi la 39enne, separata con due figli in minore età, conviveva con il 57enne e nelle ultime settimane erano sorti dei problemi. L’allarme è scattato quando la donna non si è presentata a ritirare dai genitori i due figli piccoli e non rispondeva al telefonino.

Inoltre i vicini di casa hanno poi avvertito dell’odore di gas dal garage e quando i vigili del fuoco hanno aperto il garage del villaggio Ferrazzi di Brescia, da dove proveniva l’odore di gas, c’è stata la macabra scoperta. Entrambi erano morti e hanno lasciato un messaggio sulle difficoltà che stavano vivendo. Le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto sono affidate ai carabinieri.