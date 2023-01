giovedì, 26 gennaio 2023

Brescia – Nel corso della notte, il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (SCICO) e il Nucleo di polizia economico finanziaria di Brescia della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione, in Italia, Albania ed altri Paesi europei, a 43 misure cautelari personali ed al sequestro preventivo di oltre 4 milioni di euro in relazione ad una più ampia indagine in materia di traffico di stupefacenti. Seguiranno ulteriori dettagli.