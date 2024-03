Torbiere del Sebino: danneggiati gli erogatori e rubati 500 euro

mercoledì, 27 marzo 2024

Iseo (Brescia) – Danneggiati gli erogatori dei ticket d’ingresso alla Riserva delle Torbiere del Sebino e rubati 500 euro. Ingenti i danni del vandalismo e furto messo a segno l’altra notte e indagini dei carabinieri per risalire agli autori. Il sistema di videosorveglianza di Iseo e Corte Franca potrebbe aiutare gli inquirenti.

La direzione delle Torbiere ha comunicato: “Gli erogatori di Corte Franca e Iseo sono attualmente fuori servizio a seguito del comportamento di alcune persone poco incline al rispetto dei beni pubblici”. Lo scasso subito nella notte di lunedì 25 marzo ha portato al misero bottino di 500 euro è sicuramente irrisorio rispetto al danno provocato agli erogatori, ai cittadini e ai visitatori.

“L’introito dei ticket di ingresso serve per finanziare interventi di conservazione della biodiversità, manutenzione ordinaria delle strutture e per attuare progetti di educazione ambientale. Sono soldi che investiamo nel futuro, per le nuove generazioni”, concludono alla direzione.