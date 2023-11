Tirano: i video ricostruiscono il decesso di Amilcare Marchetti

domenica, 26 novembre 2023

Tirano (Sondrio) – Indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Sondrio, per fare chiarezza sul decesso di Amilcare Marchetti, 54 anni, Tirano (Sondrio). Il 54enne è precipitato nell’invaso di Sernio-Lovero mentre stava svolgendo lavori di manutenzione straordinaria all’invaso artificiale di A2A.

L’operaio sarebbe scivolato nell’acqua gelida e non è più riemerso. E’ stato ripescato dai vigili del fuoco del corpo di Milano, la salma è ricomposta nell’obitorio. Sono stati recuperati i filmati del sistema di videosorveglianza per ricostruire i terribili istanti in cui Amilcare Marchetti è finito nell’invaso. Amilcare Marchetti avrebbe nuotato una decina di minuti per cercare di guadagnare la riva, poi stremato è finito sul fondo. Le indagini dovranno anche stabilire se era dotato di un giubbotto salvagente e aveva abbigliamento e scarpe idonee.