Tirano, due valtellinesi arrestati per spaccio di droga

mercoledì, 28 febbraio 2024

Tirano (Sondrio) – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva d’armi due italiani di 46 e 37 anni residenti nella provincia di Sondrio.

I carabinieri hanno controllato l’autovettura con a bordo i due uomini nel Comune di Bianzone, rinvenendo sui sedili una stecca di hashish di 50 grammi nascosta in una confezione di una nota marca di cioccolata per bambini e due involucri contenenti uno 30 grammi di hashish e l’altro 6 grammi di cocaina.

La perquisizione, estesa in seguito alle abitazioni dei due, ha consentito il recupero di bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, modiche quantità di marijuana, una pasticca di ecstasy e due pistole elettriche a forma di tirapugni regolarmente funzionanti.

Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida fissata per domani 29 febbraio presso il tribunale di Sondrio.