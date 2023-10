Tifoso violento in una partita di hockey a Madesimo, Daspo per 36enne

martedì, 31 ottobre 2023

Madesimo (Sondrio) – Il questore della Provincia di Sondrio Carlo Ambrogio Enrico Mazza ha emesso un provvedimento di Daspo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) nei confronti di un trentaseienne italiano residente nel comune di Aosta.

Il 36enne, tifoso della squadra di hockey su ghiaccio “Ares Sport” e sostenitore della squadra di calcio “FC Internazionale Milano”, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale perpetrato all’interno del Palaghiaccio di Madesimo in occasione dell’incontro di hockey su ghiaccio “HC. Chiavenna 1975 – HC. Aosta Ares”, valevole per il Campionato IHL 1° Divisione – stagione 2023/2024 disputatosi in data 14 ottobre scorso a Madesimo.

Con il provvedimento del questore della Provincia di Sondrio è stato vietato al sottoposto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, nazionali ed internazionali, connesse agli sport dell’hockey e del calcio. Il divieto è altresì esteso ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono alle stesse manifestazioni.