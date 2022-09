Tesino: giovane ferito sul sentiero 387 dopo caduta di 40 metri

sabato, 17 settembre 2022

Castel Tesino – Un uomo di 26 anni, residente a Castel Tesino, è stato coinvolto nel tardo pomeriggio di oggi in una caduta lungo il sentiero 387. Partito da Malga Cavallara per un’escursione in compagnia di un amico, il giovane è accidentalmente ruzzolato per una quarantina di metri nei pressi di Forcella della Cavallara (a circa 1980 metri di quota) dopo essere scivolato dal sentiero probabilmente a causa del terreno erboso, reso particolarmente insidioso per via delle ultime precipitazioni di questi giorni. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata attorno alle 17.30.

La Centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell’Area operativa Trentino Orientale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre una squadra della locale stazione di Tesino si metteva a disposizione per coadiuvare i soccorsi. Localizzato il ferito, con trauma cranico importante ma ancora cosciente, l’equipe medica è stata verricellata sul posto e ha tempestivamente provveduto a stabilizzarlo su asse spinale per elitrasportarlo all’ospedale Santa Chiara di Trento.