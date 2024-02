Terribile incidente a Chiavenna, coinvolto un bimbo di 3 mesi

mercoledì, 14 febbraio 2024

Chiavenna (Sondrio) – Incidente stradale in via Rezia a Chiavenna (Sondrio), tamponamento tra due veicoli, uno dei quali ha colpito 3 pedoni, 2 adulti e un bimbo di tre mesi. Quattro persone sono state ricoverate in ospedale per i traumi e le contusioni riportate nell’incidente accaduto nel pomeriggio nel centro storico di Chiavenna. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica, l’ambulanza e i carabinieri della Compagnia di Chiavenna che hanno effettuato la ricostruzione di quanto accaduto.

Il bimbo di tre mesi in carrozzina non avrebbe riportato traumi evidenti, però è stato trasportato per gli opportuni accertamenti all’ospedale di Lecco, mentre gli altri due pedoni, un 30enne che ha riportato un trauma al collo e arto inferiore è stato trasportato in codice giallo, all’ospedale di Lecco e una 44enne ha riportato trauma alla schiena, bacino e arto superiore ed è stata accompagnata all’ospedale di Chiavenna. Invece il conducente di un’auto, 31 anni, per un trauma al collo è stato ricoverato all’ospedale di Gravedona