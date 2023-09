Tentato omicidio a Sirmione, 45enne in gravissime condizioni

venerdì, 15 settembre 2023

Sirmione (Brescia) – Discussione e violenta lite in famiglia, sembra essere questo lo scenario di quanto accaduto in serata a Lugana di Sirmione, dove una donna di 45 anni è stata presa a calci e pugni dal figlio e ridotta in fin di vita.

Il figlio è stato fermato e a lungo sentito dagli inquirenti nella caserma dei carabinieri e dal Pm Ettore Tisato. La 45enne è stata soccorsa, l’equipe medica viste le condizioni ha deciso di trasportarla alla Poliambulanza di Brescia dove è arrivata in gravissime condizioni. Da chiarire il movente che ha scatenato la lite e la furia del figlio nei confronti della madre.