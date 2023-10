Tentato omicidio a Lovere, 51enne condannato a 6 anni di reclusione

venerdì, 20 ottobre 2023

Lovere (Bergamo) – Condannato a 6 anni per tentato omicidio e porto abusivo di arma. E’ la sentenza emessa dal Gup Alessia Solombrino del tribunale di Bergamo nei confronti di un 51enne di Lovere, per i fatti del settembre 2022, quando nel parco del paese aveva colpito a sprangate il compagno di un’amica ferendolo gravemente alla testa.La vittima dell’aggressione venne ricoverata in ospedale con una prognosi di 96 giorni.

I legali del 51enne hanno chiesto durante l’udienza preliminare il rito abbreviato, il Pm Carmen Santoro aveva chiesto 7 anni per il 51enne e un anno per l’amica, accusata di favoreggiamento. Il difensore ha invocato la riqualificazione del reato in lesioni come conseguenza di altro delitto, rissa. Al termine dell’udienza preliminare il giudice Alessia Solombrino ha condannato il 51enne a 6 anni, oltre al risarcimento provvisionale di 10mila euro per la persona ferita, e inflitto un anno all’amica per favoreggiamento.