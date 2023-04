Tentato omicidio a Chienes, arrestato dai carabinieri 24enne

giovedì, 27 aprile 2023

Chienes (Bolzano) – Arrestato uomo per tentato omicidio a Chienes (Bolzano). Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri di Chienes e Brunico sono intervenuti in una privata abitazione di San Sigismondo, frazione di Chienes, ove poco prima una lite familiare era terminata in tragedia. La centrale operativa del 118 ha telefonato alla centrale operativa dei carabinieri di Brunico segnalando che due uomini avevano litigato e lo scontro era degenerato nell’uso di coltelli. All’arrivo dei Carabinieri, il personale del 118 stava già intervenendo in soccorso di un 23enne gambiano, gravemente ferito da fendenti e appariva in gravi condizioni di salute. L’altro uomo inizialmente si era rifugiato in casa ma poi si è lasciato accompagnare all’ospedale di Brunico poiché anch’egli ferito.

Il primo dei due, dopo i primi soccorsi a Brunico, è stato elitrasportato al San Maurizio di Bolzano in pericolo di vita. L’altro giovane, ricoverato a Brunico, ventiquattrenne gambiano, è in stato d’arresto e piantonato dai carabinieri che a suo carico ipotizzano il reato di tentato omicidio. Sono in corso gli accertamenti tecnici all’interno dell’immobile – sottoposto a sequestro – da parte della squadra investigazioni scientifiche del comando provinciale carabinieri di Bolzano sotto la direzione del pubblico ministero incaricato del caso.

ARRESTATO – I carabinieri di Bolzano hanno arrestato un ventunenne residente a Rio di Pusteria (Bolzano), ipotizzando a suo carico il reato di tentata rapina. Al numero unico europeo di pronto intervento 112 una chiamata da parte di una giovane che stava passeggiando nei pressi dello “skate park” sito sui prati del Talvera. La stessa, molto preoccupata, ha riferito che stava vedendo un probabile reato di rapina in danno di un giovane.

La pattuglia della squadra radiomobile dei Carabinieri di Bolzano in pochi attimi è giunta sul posto ove ha incontrato tre giovani. Questi, alla vista dei Carabinieri sono fuggiti in tre direzioni diverse sicché i militari sono riusciti a rintracciarne e bloccarne uno solo nella non lontana piazza della Vittoria. Nel frattempo la vittima della tentata rapina era giunto alla caserma dei Carabinieri di via Dante per sporgere denuncia. Il presunto rapinatore, una volta sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici è stato dichiarato in stato d’arresto e una volta informato il pubblico ministero, è stato accompagnato nel carcere di Bolzano in attesa della convalida della misura precautelare. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare della custodia in carcere per l’indagato.