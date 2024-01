Tentato furto nella chiesa di Provaglio d’Iseo, denunciato 20enne

lunedì, 29 gennaio 2024

Provaglio d’Iseo (Brescia) – Denunciato giovane ladro. Il 20enne, residente a Castegnato, nella notte tra sabato e domenica ha fatto irruzione con altri coetanei nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di Provaglio d’Iseo per cercare di rubare le offerte.

Il gruppo di giovani davanti alla chiesa è stato notato attorno alle 4 di ieri da un passante che ha allertato il 112 e sul posto sono giunti i militari del Radiomobile di Chiari che hanno fermato e denunciato per tentato furto il 20enne. Gli altri sono riusciti a fuggire. Sono in corso indagini per risalire all’intero gruppo e accertare se sono responsabili di altri episodi – danneggiamenti – avvenuti in zona.