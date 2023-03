Tentata rapina in una ditta di Bovezzo: arrestati i due banditi

sabato, 18 marzo 2023

Bovezzo – Tentata rapina in una ditta specializzata nella vendita di prodotti alimentari all’ingrosso, un arresto e un fermo. Due persone con volti travisati da caschi integrali, di cui uno armato di pistola scacciacani e l’altro di spray urticante, si sono introdotti all’interno di una nota azienda specializzata nella vendita di prodotti alimentari all’ingrosso a Bovezzo (Brescia) e hanno intimato al proprietario di consegnare loro il denaro contante presente in cassa. Al diniego dell’uomo, i malviventi hanno trafugato due borsoni contenenti effetti personali del propritario dell’esercizio, che erano poggiati a terra, allontanandosi repentinamente. Il titolare della ditta ha quindi inseguito i due banditi che tentavano di avviare il motociclo – già provento di furto – ed è riuscito, dopo una breve colluttazione, a riappropriarsi dei borsoni, a metterli in fuga e ad allertare il 112 Nue.

I militari della Stazione di Nave sopraggiunti, anche grazie alla segnalazione di un cittadino, hanno individuato e prontamente bloccato uno dei due uomini prima che facesse perdere le proprie tracce lungo le vie limitrofe. Una serrata attività di indagine ha permesso agli operanti di individuare, anche il complice che era rientrato nella sua abitazione, convinto di averla fatta franca.

I due malviventi sono stati trattenuti in carcere fino all’udienza di convalida di oggi e il Gip ha disposto per il primo la misura degli arresti domiciliari mentre al secondo, in vi verrà applicata la misura della custodia cautelare in carcere.