Tentata rapina a gioielleria nel Bresciano, arrestati due studenti minorenni

mercoledì, 10 maggio 2023

Castelcovati (Brescia) – Nell’odierna mattinata, nei Comuni di Castelcovati e Nave (Brescia), i militari della Stazione Carabinieri di Castrezzato (Brescia) hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali emessa dal Gip del Tribunale dei Minorenni di Brescia nei confronti di due ragazzi minorenni che, in concorso tra loro, nello scorso mese di dicembre sarebbero stati protagonisti di una tentata rapina a mano armata in una gioielleria del centro di Castelcovati.

Ai minori, che quella mattina sarebbero stati liberi dagli impegni scolastici, si addebita di essersi organizzati per commettere il delitto. Uno si sarebbe introdotto nel negozio armato di martelletto frangi-vetro rubato da un autobus con cui, dopo una colluttazione con il titolare, lo avrebbe colpito alla testa causandogli un trauma cranico. L’altro, invece, avrebbe agevolato il compito del complice, fungendo da “palo” all’esterno della gioielleria.

Durante l’esecuzione dell’ordinanza i carabinieri hanno proceduto anche alle perquisizioni di altri due uomini di maggior età, sospettati di aver agevolato i minori nella commissione del delitto.

SPACCIO NEL BRESCIANO, TRE ARRESTI DEI CARABINIERI

I carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda (Brescia) con il supporto dell’Arma di Castiglione delle Stiviere (Mantova) hanno dato esecuzione a 4 ordinanze di applicazione di misure cautelari personali emesse da Gip di Brescia su richiesta della locale Procura, e hanno tratto in arresto tre persone in flagranza di reato, tutti ritenuti presunti responsabili del reato di illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso nella provincia bresciana ed in quella mantovana, dal 2017 ad oggi.

Nel corso delle perquisizioni personali e locali avvenute, come detto, nella mattinata di ieri, sono stati rinvenuti circa 150 grammi di cocaina, già parzialmente suddivisa in dosi, oltre che a sostanza da taglio, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante verosimilmente provento dell’attività illecita. A seguito di tale rinvenimento, uno dei soggetti già destinatario del provvedimento restrittivo in parola, è stato anche arrestato in flagranza di reato per la detenzione della sostanza, unitamente ad altri due soggetti che non risultavano invece colpiti dall’ordinanza del Tribunale.

Le operazioni hanno richiesto l’impiego di oltre venti militari della Compagnia di Desenzano con il supporto della paritetica Compagnia di Castiglione delle Stiviere