sabato, 19 agosto 2023

Sondrio – Tentata rapina, 19enne arrestato dalla Polizia di Stato a Sondrio. L’episodio risale al 2 agosto scorso quando il 19enne nei pressi della stazione degli autobus di Sondrio ha tentato una rapina ai danni di una 82enne.

L’arresto è stato effettuato in esecuzione di una misura cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Sondrio, a seguito della richiesta della Procura della Repubblica di Sondrio.

Nel tardo pomeriggio del 2 agosto 2023, il malvivente arrivava alla stazione degli autobus di Sondrio e si sedeva su una panchina. Vedeva arrivare due signore anziane, che si accomodavano vicino a lui; una di queste indossava al collo una catenina d’oro. Pochi minuti dopo le signore si avviavano verso l’autobus; il rapinatore si alzava dalla panchina, abbracciava da dietro una delle due signore, strappando violentemente la catenina d’oro dal collo. Lo strappo violento provocava la rottura della catenina d’oro, impedendo al rapinatore di impossessarsene.

L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, attraverso le dichiarazioni dei testimoni e la visione degli impianti di sorveglianza, ha permesso di ricostruire in pochi giorni i fatti e arrivare all’identificazione del colpevole.

Il soggetto, con precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui reati furto con strappo e rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione sull’identità personale, detenzione ai fini personali di sostanza stupefacente, al termine delle formalità di rito è stato associato nel carcere di Sondrio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.