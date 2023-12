Tentano il furto e si danno alla fuga: due arresti della Polizia di Stato di Brescia

venerdì, 29 dicembre 2023

Brescia – Tentano il furto e si danno alla fuga: arrestati due extracomunitari dalla Polizia di Stato di Brescia. L’intervento è scaturito dal 112 NUE, ove è pervenuta la segnalazione di due 30enni travisati che armeggiavano nelle pertinenze di un’attività commerciale non lontana della stazione ferroviaria.

Acquisite le informazioni utili al primo intervento, la Centrale Operativa della Questura ha inviato immediatamente sul posto la Volante più vicina. Alla vista della pattuglia, i due 30enni corrispondenti alla descrizione si sono dati alla fuga e ne è seguito un inseguimento per alcune centinaia di metri; nonostante il vano tentativo di nascondersi tra alcune auto in sosta, anche grazie all’intervento di una seconda Volante nel frattempo inviata in ausilio, i due sono stati raggiunti e bloccati dai poliziotti.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare torce, una lunga spranga di metallo e utensili utilizzati per forzare la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale.

All’esito degli ulteriori accertamenti, i due, già noti alle forze dell’ordine per precedenti episodi analoghi, sono stati tratti in arresto per furto aggravato, denunciati per porto di oggetti atti ad offendere e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria nonché dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

In attesa del provvedimento di espulsione, uno dei due soggetti è stato accompagnato presso il Centro Permanenza per i Rimpatri di Gradisca di Isonzo.