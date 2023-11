Tenta il suicidio a Madesimo 47enne salvato dalla Polizia Stradale

mercoledì, 29 novembre 2023

Madesimo (Sondrio) – Gli agenti della Polizia Stradale di Sondrio salvano un 47enne milanese. La sala operativa della questura di Milano è stata allertata dalla questura di Sondrio segnalando la presenza di un uomo, di 47 anni e residente a Milano, con chiari intenti di suicidio a bordo di un’autovettura proveniente da Milano e diretta nella zona di Chiavenna. La nota veniva tempestivamente diramata alla locale Sezione di Polizia Stradale e alla Compagnia carabinieri di Chiavenna.

L’allarme era partito dalla cognata dell’uomo che, a conoscenza della difficile situazione sentimentale e familiare che lo stesso stava attraversando, aveva rinvenuto una cartella da cui si desumeva una volontà suicida del cognato. Preoccupata, aveva provato a chiamarlo numerose volte sul suo cellulare che squillava libero, senza ricevere risposta. Si era recata, dunque, presso la questura di Milano per segnalare l’accaduto e, grazie alla cellula telefonica agganciata dal telefono dell’uomo, era stato possibile geolocalizzarlo nei pressi di Madesimo (Sondrio).

Il personale in servizio presso il Distaccamento di Polizia Stradale di Mese, di rientro dal servizio di viabilità appena prestato in località Gallivaggio per la chiusura del tratto della statale 36 in occasione dei lavori per le attività alla frana, si è portata subito sul posto ed eseguiva diverse perlustrazioni nell’area segnalata alla ricerca del veicolo.

Intorno alle 19 circa, gli operatori hanno notato una luce soffusa lungo una strada sterrata non illuminata in località Isola e hanno deciso di dirigersi in loco per verificare di cosa si trattasse. Giunti sul posto hanno trovato l’autovettura segnalata parcheggiata con le luci di stazionamento accese, il motore acceso ed un tubo in plastica flessibile che collegava il tubo di scarico del veicolo al finestrino posteriore, sigillato meticolosamente con del nastro adesivo, finendo nell’abitacolo interno.

Subito gli operatori si sono accorti che l’abitacolo era saturo dei fumi di scarico e hanno proceduto ad estrarre dal veicolo l’uomo che inizialmente non dava segni di reazione, ma che dopo qualche secondo ha annuito alle domande degli operatori, i quali hanno prestato i primi soccorsi e contattato immediatamente il personale sanitario che si è portato sul posto. L’uomo è stato poi trasferito presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Chiavenna fuori pericolo di vita.

Red. Cro.