Tenta furto in gioielleria a Trento, arrestato 41enne

venerdì, 3 novembre 2023

Trento – Tenta furto in gioielleria nel centro di Trento, arrestato dai carabinieri. Nel corso della nottata i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino tunisino, 41 anni, pregiudicato, responsabile di un tentato furto presso una gioielleria situata in pieno centro a Trento.

In particolare, il 41enne, tramite una mattonella di cemento – prelevata tra quelle utilizzate come “zavorra” di alcuni ombrelloni situati all’esterno di un vicino ristorante – ha infranto la vetrina della gioielleria, provocando l’attivazione dell’allarme antintrusione e la chiamata al Numero Unico di Emergenza “112”. A questo punto i Carabinieri, immediatamente giunti sul posto, rintracciavano e bloccavano l’uomo poco distante, il quale opponeva tuttavia una certa resistenza agli stessi, tentando di colpirli a testate e minacciandoli ripetutamente di morte.

L’arrestato è stato quindi accompagnato presso le camere di sicurezza del comando carabinieri di via Barbacovi, e giudicato con direttissimo in tribunale di Trento.