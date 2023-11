Tenta furto in casa a Trento: arrestata 38enne

mercoledì, 8 novembre 2023

Trento – Tenta furto in casa, viene sopresa dalla padrona di casa e arrestata dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento. In manette è finita una donna italiana 38enne, residente in Trentino e già nota alle forze dell’ordine, per un tentato furto presso una abitazione situata nella zona Sud della Città, in viale Verona.

In particolare la donna, dopo essersi intrufolata nell’abitazione approfittando del fatto che la porta di ingresso non fosse ben chiusa con la serratura, aveva iniziato ad aggirarsi per la stessa alla ricerca di qualcosa da poter rapidamente asportare. La padrona di casa, presente in abitazione, dopo aver avvertito alcuni rumori raggiungeva il salotto, sorprendendo la donna.

A questo punto, anche grazie al provvidenziale senso civico dei vicini di casa della vittima – accorsi immediatamente poiché richiamati dalle sue grida di aiuto – veniva contattato il Numero Unico di Emergenza “112” permettendo così ai carabinieri, rapidamente giunti sul posto, di procedere finalmente all’arresto per tentato furto in abitazione.

L’arrestata è stata successivamente sottoposta al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per “direttissima” presso il tribunale di Trento che si è tenuta nella mattinata odierna nel corso della quale le è stata confermata l’applicazione dell’attuale misura cautelare.