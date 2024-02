Tenta furto in abitazione: arrestato dalla Polizia di Stato di Brescia

lunedì, 5 febbraio 2024

Brescia – Tenta furto in abitazione: arrestato dalla Polizia di Stato. Nel corso della notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane recidivo per tentato furto aggravato in abitazione.

La segnalazione è giunta alla Centrale Operativa della Questura tramite 112 NUE poco dopo la mezzanotte. Nella chiamata di emergenza, il proprietario di un immobile di Via Franchi ha riferito di avere visto dalle telecamere della propria abitazione una persona travisata che, con arnesi da scasso, stava tentando di introdursi in due appartamenti.

I poliziotti della Squadra Volante inviati immediatamente sul posto hanno colto in flagranza il soggetto e, dopo la perquisizione personale e il sequestro di un piede di porco e altri utensili da scasso, lo hanno arrestato.

Lo stesso era già stato protagonista di un episodio analogo lo scorso 22 dicembre: anche in quell’occasione era stato colto dagli equipaggi delle Volanti della Polizia di Stato in flagranza di furto in abitazione e dunque arrestato.

L’attività è stata possibile grazie alla professionalità dei poliziotti, alla rapidità di intervento e all’intensificazione dei servizi di prevenzione degli equipaggi su tutto il territorio cittadino.