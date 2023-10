Tenta di truffare anziani a Gardone Val Trompia, arrestato

domenica, 29 ottobre 2023

Gardone Val Trompia (Brescia) – Allarme truffe a Gardone Val Trompia (Brescia): i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un italiano per tentata truffa nei confronti di due anziani del posto.

Entrambi gli anziani contattavano i carabinieri di Gardone Val Trompia riferendo di essere stati contattati telefonicamente da sedicente avvocato il quale li informava dell‘arresto dei propri figli, avvenuto a seguito di un sinistro stradale, richiedendo nel contempo una somma in denaro e monili in oro per le immediate spese legali.

Durante l’interlocuzione con militari, gli anziani ricevevano ulteriore telefonata da parte del sedicente legale che li informava della presenza sotto l’abitazione della persona da lui delegata al ritiro dei valori.

L’immediato intervento dei militari operanti permetteva di rintracciare davanti al cancello dell’abitazione di una delle due vittime un soggetto che veniva immediatamente tratto in arresto.

Esito rito direttissimo, l’arresto veniva convalidato e veniva emesso un divieto di dimora nella provincia di Brescia nei confronti del truffatore.

Nella circostanza risulta essere stato determinante il comportamento degli anziani, i quali, attenendosi a quanto evidenziato nel corso dei numerosi incontri svolti da militari dell’Arma in occasione di prolungate campagne di prevenzione al fenomeno delle truffe agli anziani, si sono recati in caserma per riferire quanto stava accadendo, non cadendo nel tranello della comunicazione telefonicamente da parte di sedicenti avvocati o appartenenti alle forze dell’ordine.