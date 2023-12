Tenta di superare l’esame della patente con auricolare e “suggerimenti” via cellulare: denunciato dai carabinieri

sabato, 2 dicembre 2023

Trento – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento hanno denunciato alla locale Autorità Giudiziaria un cittadino pakistano di 29 anni, residente in Provincia, in quanto resosi responsabile di un singolare tentativo di superare l’esame “teorico” della patente. L’uomo, infatti, aveva ben pensato di munirsi di un auricolare e di collegarlo al suo cellulare, efficacemente occultato sul proprio corpo mediante del nastro adesivo con il quale lo aveva fissato “a pelle” sul braccio sinistro, sotto la maglietta: in questo modo aveva iniziato a ricevere suggerimenti sulle corrette risposte da fornire da parte di un complice all’altro capo del telefono.

La scena, tuttavia, non è passata inosservata agli occhi attenti del personale della motorizzazione, motivo per il quale sono stati immediatamente allertati i Carabinieri.

In questo modo l’uomo, una volta identificato, non solo è stato ovviamente bocciato all’esame, ma è incappato anche in una denuncia in stato di libertà: si ricorda, infatti, che il test per il conseguimento della patente è un esame pubblico, al termine del quale, in caso di buon esito, si ottiene un’autorizzazione (la patente) rilasciata direttamente dalla Pubblica Amministrazione.