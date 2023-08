Tenta di incendiare gli uffici della questura di Sondrio, arrestato

venerdì, 25 agosto 2023

Sondrio – La Squadra Mobile di Sondrio ha arrestato un 49 enne per i reati di incendio e resistenza a pubblico ufficiale, verificatisi negli uffici della Squadra Mobile. Nella mattinata del 23 agosto il 49enne si è presentato negli uffici della Squadra Mobile per ricevere la notifica di un provvedimento. Lo stesso, improvvisamente, si alterava a seguito della notifica; spezzava il suo telefono cellulare e lo scagliava a terra con violenza, causando l’esplosione della batteria. Dall’incendio delle componenti plastiche derivava una fiammata che veniva prontamente spenta dagli operatori presenti in ufficio. La batteria bruciata provocava una nuvola di fumo dal forte odore tossico che rimaneva negli uffici per alcune ore, costringendo gli operatori all’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Il 49enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, al termine delle formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Sondrio-