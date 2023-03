Temù: intervento dei vigili del fuoco per incendio in falegnameria

sabato, 11 marzo 2023

Temù (Brescia) – Mobilitazione per l‘incendio del tetto di una falegnameria nell’area industriale di Temù (Brescia). Sul posto sono state inviate quattro squadre dal comando dei vigili del fuoco, in particolare dai distaccamenti di Vezza d’Oglio ed Edolo e da Darfo Boario e sette mezzi, di cui una con l’autoscala.

L’incendio, divampato molto probabilmente per il cattivo funzionamento della canna fumaria, è stato domato in breve tempo, ed è stato evitato il propagarsi delle fiamme al capannone che poteva provocare danni ingenti. Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza la parte del tetto interessata dall’incendio.