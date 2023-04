Temù: Clara Mottinelli riconfermata nel consiglio nazionale di Federfarma

venerdì, 21 aprile 2023

Temù (Brescia) – Clara Mottinelli, presidente di Federfarma Brescia e vicepresidente regionale delle farmacie rurali, è stata riconfermata nel consiglio di presidenza nazionale.

Mottinelli (nella foto), titolare di una farmacia a Temù (Brescia), sedeva nel massimo organismo che rappresenta le farmacie private convenzionate già da tre anni e nei giorni scorsi, a Roma, è stata rieletta nel consiglio, ancora guidato dal presidente Marco Cossolo per il triennio 2023-2026. Grande la soddisfazione, sia per la conferma sia per il risultato personale, visto che è stata la seconda più votata a livello nazionale. “Il mio impegno per questo nuovo mandato – dichiara Mottinelli – sarà volto a consolidare il ruolo della farmacia dei servizi quale primo presidio di prossimità nell’ambito della riorganizzazione territoriale del Servizio sanitario. Riorganizzazione che si fonda sulla stretta collaborazione tra le varie professioni sanitarie e sulla condivisione delle azioni con le altre organizzazioni del settore, le rappresentanze dei cittadini e dei malati e le società scientifiche. Vorrei, nel prossimo triennio, incrementare la condivisione su Brescia e sull’intera Lombardia, coinvolgendo tutti i colleghi”.

Nello specifico, Mottinelli si occuperà di una delle sfide più imminenti, ovvero la transizione digitale, per una farmacia sempre più a portata di smartphone, puntando a diffondere la telemedicina, semplificare i percorsi diagnostico-terapeutici e snellire le liste d’attesa.

Con l’assistenza sul territorio in via di riorganizzazione, le farmacie rurali hanno dimostrato, anche nella nostra provincia, di essere fondamentali per superare le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari, dando a tutti i cittadini le stesse opportunità. “Lavorerò per costruire una farmacia rurale ancora più efficiente e in grado di rispondere ai nuovi bisogni di salute – aggiunge Mottinelli -. Questa riconferma mi dà nuova energia per proseguire nella realizzazione della farmacia dei servizi e progredire verso nuovi orizzonti professionali”. A Brescia in totale le farmacie sono 385, di cui 158 rurali e 227 urbane.

Nel consiglio nazionale, con Clara Mottinelli e il presidente Marco Cossolo, ci sono Gianni Petrosillo, Alfredo Procaccini, Roberto Tobia, Michele Pellegrini Calace, Daniele Dani, Renato Usai, Achille Gallina Toschi, Antonio Guerricchio e Claudia Pietropoli.